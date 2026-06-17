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Pogacar esmaga concorrência na primeira etapa da Volta à Suíça

17 jun, 2026 - 22:00 • Carlos Calaveiras

Segundo classificado já está a mais de dois minutos.

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O esloveno Tadej Pogacar vence a primeira etapa da Volta à Suíça em bicicleta e sentencia a competição logo no primeiro dia.

O chefe de fila da UAE Emirates atacou a 70 quilómetros da meta e chegou com 2.14 minutos de vantagem sobre o equatoriano Richard Carapaz (EF Education) e 2.29 sobre Andrea Bagioli (Lidl-Trek).

A primeira etapa da prova, numa distância de 144 quilómetros, partiu e chegou a Sondrio.

O único português em prova é Afonso Eulálio (Bahrain). Terminou a 24 minutos no primeiro dia de prova.

De recordar que João Almeida (UAE Emirates) foi o vencedor da Volta à Suíça no ano passado.

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