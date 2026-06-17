- Bola Branca 12h44
- 17 jun, 2026
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Benfica
Rei morto, rei posto no voleibol do Benfica
17 jun, 2026 - 16:10
Matz sai após oito épocas e Psarras assina por duas temporadas.
O Benfica confirma a saída de Marcel Matz e a entrada do grego Sakis Psarras como novo treinador do voleibol do clube.
O técnico brasileiro deixa o pavilhão da Luz depois de oito temporadas e a conquista de 5 Campeonatos, 4 Taças de Portugal e 5 Supertaças.
Matz deixou mensagem emocionada: "Viver o Benfica foi fantástico para mim, nunca escondi isso. Acho incrível acompanhar as várias modalidades. Como treinador as portas estavam abertas e aproveitei isso. Construí relações com treinadores, com funcionários, com outros atletas. Aprendi e aproveitei esse tempo. De mim para os adeptos, para com todos, na verdade, aqui dentro, sempre tentei ser um bom exemplo, ser acessível na medida possível, ajudar como pude".
Já Psarras, de 53 anos, chega do AONS Milon, onde esteve seis épocas, e assina por duas épocas.
Sakis Psarras terminou a última temporada em segundo no campeonato grego.
Depois de um período de domínio a nível nacional, o Benfica perdeu o campeonato nas últimas duas temporadas para o Sporting.
- Bola Branca 12h44
- 17 jun, 2026
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