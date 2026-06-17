Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 17 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Rei morto, rei posto no voleibol do Benfica

17 jun, 2026 - 16:10

Matz sai após oito épocas e Psarras assina por duas temporadas.

A+ / A-
Sakis Psarras, Benfica, voleibol. Foto: SLB
Sakis Psarras, Benfica, voleibol. Foto: SLB
Marcel Matz, Benfica, voleibol. Foto: SLB

O Benfica confirma a saída de Marcel Matz e a entrada do grego Sakis Psarras como novo treinador do voleibol do clube.

O técnico brasileiro deixa o pavilhão da Luz depois de oito temporadas e a conquista de 5 Campeonatos, 4 Taças de Portugal e 5 Supertaças.

Matz deixou mensagem emocionada: "Viver o Benfica foi fantástico para mim, nunca escondi isso. Acho incrível acompanhar as várias modalidades. Como treinador as portas estavam abertas e aproveitei isso. Construí relações com treinadores, com funcionários, com outros atletas. Aprendi e aproveitei esse tempo. De mim para os adeptos, para com todos, na verdade, aqui dentro, sempre tentei ser um bom exemplo, ser acessível na medida possível, ajudar como pude".

Já Psarras, de 53 anos, chega do AONS Milon, onde esteve seis épocas, e assina por duas épocas.

Sakis Psarras terminou a última temporada em segundo no campeonato grego.

Depois de um período de domínio a nível nacional, o Benfica perdeu o campeonato nas últimas duas temporadas para o Sporting.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 17 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas