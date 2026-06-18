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Benfica oficializa novo treinador de andebol

18 jun, 2026 - 18:24 • Carlos Calaveiras

O sueco Hallberg substitui Jota Gonzalez.

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O Benfica adianta que Anders Hallberg é o novo treinador da equipa de andebol.

O técnico sueco assinou contrato para as próximas três temporadas.

Hallberg, de 40 anos, chega do IFK Kristianstad, onde conquistou Campeonato e a Taça da Suécia.

Como jogador era central e chegou à seleção. Foi também treinador adjunto da seleção de Sub-21 da Suécia entre 2023 e 2025.

Anders Hallberg substitui Jota Gonzalez, que vai orientar a seleção da Polónia.

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  • 18 jun, 2026
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