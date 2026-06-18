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Ciclismo

Grégoire ganha segunda etapa na Volta à Suíça

18 jun, 2026 - 17:35

Pogacar reforça liderança na prova.

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O ciclista Romain Grégoire (Groupama) venceu a segunda etapa da Volta à Suíça em bicicleta.

O francês fez parte da fuga do dia e liderou um pequeno grupo à meta em Locarno (157,7 km).

Logo a seguir chegaram três ciclistas, onde estavam o camisola amarela Pogacar e o português Afonso Eulálio (Bahrain), oitavo e nono, a quatro segundos da frente.

Pogacar reforçou a liderança, agora com 2.50 minutos de vantagem sobre o equatoriano Richard Carapaz e 3.07 sobre o italiano Andrea Bagioli (Lidl-Trek).

Já Eulálio subiu 70 lugares na geral e está agora a 24.23 minutos de Pogacar

Nota para Úrska Zigart, namorada de Tadej Pogacar, que sofreu uma queda aparatosa na Volta à Suíça feminina, e partiu o maxilar.

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  • 18 jun, 2026
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