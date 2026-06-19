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Mundial 2026
"Não há dúvida de que temos de ganhar os quatro jogos": Jorge Braz e a qualificação para o Mundial
19 jun, 2026 - 14:30 • Lusa
Portugal, campeão do mundo em 2021 e segundo classificado do ranking mundial, avançou para a ronda principal sem disputar a fase preliminar e vai defrontar a Roménia e a Dinamarca no Grupo 7, entre 12 de outubro e 3 de março de 2027.
O selecionador português de futsal, Jorge Braz, só pensa em ganhar os quatro jogos da ronda principal de qualificação para o Mundial2028, com a Dinamarca e a Roménia, apesar de alertar para as dificuldades que ambas podem provocar.
“Estando ao nosso nível, claro que é para ganhar os quatro jogos. (…) Não há qualquer dúvida de que temos de ganhar os quatro jogos e passar o grupo em primeiro [lugar] e estar na próxima fase”, disse Jorge Braz, em divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
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Portugal, campeão do mundo em 2021 e segundo classificado do ranking mundial, avançou para a ronda principal sem disputar a fase preliminar e vai defrontar a Roménia e a Dinamarca no Grupo 7, entre 12 de outubro e 3 de março de 2027, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.
“Uma estreia com a Dinamarca. A Roménia é um antigo conhecido. Já nos complicou algumas vezes e já houve vezes que, quando estivemos bem, ganhámos folgadamente. É para isso que temos que olhar”, observou Jorge Braz, assinalando que seleção romena está a atravessar um “processo de renovação muito grande”.
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Portugal, campeão da Europa em 2018 e 2022, ganhou 10 dos 11 encontros em que defrontou a Roménia, alguns com goleada, tendo empatado apenas um particular disputado em 2010 (1-1). A última vez que as duas equipas mediram forças aconteceu na fase de grupos do Europeu de 2018 e terminou com triunfo português, por 4-1.
Com os dinamarqueses será uma estreia. A Dinamarca “é das seleções que mais têm evoluído”, com o selecionador nacional a lembrar que até “já ganhou ao Cazaquistão”, precisamente a seleção que eliminou Portugal na fase final do último Campeonato do Mundo, em 2024, no Uzbequistão, ao vencer nos oitavos de final por 2-1.
Avançam para a Ronda de Elite os vencedores dos 12 grupos, assim como os quatro melhores segundos classificados, enquanto os restantes oito segundos classificados irão disputar um play-off.
A Ronda de Elite de qualificação europeia para o Mundial vai ser disputada entre 06 de setembro e 22 de dezembro de 2027, após o sorteio marcado para 20 de maio.
A UEFA vai ter sete seleções entre as 24 que estarão presentes na fase final da 11.ª edição do Mundial de futsal, que se realiza entre 7 e 29 de outubro de 2028, em local a designar.
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