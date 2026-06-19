"Não há dúvida de que temos de ganhar os quatro jogos": Jorge Braz e a qualificação para o Mundial

O selecionador português de futsal, Jorge Braz, só pensa em ganhar os quatro jogos da ronda principal de qualificação para o Mundial2028, com a Dinamarca e a Roménia, apesar de alertar para as dificuldades que ambas podem provocar.

“Estando ao nosso nível, claro que é para ganhar os quatro jogos. (…) Não há qualquer dúvida de que temos de ganhar os quatro jogos e passar o grupo em primeiro [lugar] e estar na próxima fase”, disse Jorge Braz, em divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

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Portugal, campeão do mundo em 2021 e segundo classificado do ranking mundial, avançou para a ronda principal sem disputar a fase preliminar e vai defrontar a Roménia e a Dinamarca no Grupo 7, entre 12 de outubro e 3 de março de 2027, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

“Uma estreia com a Dinamarca. A Roménia é um antigo conhecido. Já nos complicou algumas vezes e já houve vezes que, quando estivemos bem, ganhámos folgadamente. É para isso que temos que olhar”, observou Jorge Braz, assinalando que seleção romena está a atravessar um “processo de renovação muito grande”.