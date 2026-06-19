- Bola Branca 18h15
- 19 jun, 2026
-
Em Destaque
Atletismo
Pichardo ganha com melhor marca mundial do ano
19 jun, 2026 - 19:29
Português já não competia desde os Mundiais de Tóquio, em setembro passado.
O saltador Pedro Pichardo venceu o concurso de triplo salto do Meeting de Doha, com 17,71 metros, a melhor marca mundial do ano.
O segundo classificado foi o jamaicano Jordan Scott, vice-campeão mundial de pista coberta, com 17,69m e a fechar o pódio Yasser Mohammed Triki (17,67m).
O campeão olímpico português já não competia desde os Mundiais de Tóquio, em setembro passado.
O ponto alto da temporada vai ser o Europeu de atletismo em Birmingham.
- Bola Branca 18h15
- 19 jun, 2026
-
Comentários