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- 19 jun, 2026
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Vleibol feminino
Voleibol. Portugal perde contra Lituânia
19 jun, 2026 - 19:06
Este sábado há novo jogo da equipa das quinas.
A seleção nacional feminina de voleibol perdeu diante da Lituânia em jogo da Liga Europeia.
A equipa das quinas perdeu, por 3-0, com os parciais 25-19, 25-20 e 25-23.
Até agora, Portugal soma duas vitórias em cinco encontros.
Contra as lituanas destacou-se Julia Kavalenka, com 11 pontos.
Este sábado, Portugal volta a jogar e defronta a Roménia, a partir das 16h00.
- Bola Branca 18h15
- 19 jun, 2026
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