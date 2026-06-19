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Vleibol feminino

Voleibol. Portugal perde contra Lituânia

19 jun, 2026 - 19:06

Este sábado há novo jogo da equipa das quinas.

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A seleção nacional feminina de voleibol perdeu diante da Lituânia em jogo da Liga Europeia.

A equipa das quinas perdeu, por 3-0, com os parciais 25-19, 25-20 e 25-23.

Até agora, Portugal soma duas vitórias em cinco encontros.

Contra as lituanas destacou-se Julia Kavalenka, com 11 pontos.

Este sábado, Portugal volta a jogar e defronta a Roménia, a partir das 16h00.

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  • 19 jun, 2026
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