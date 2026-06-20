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Futsal feminino
Benfica campeão de futsal feminino
20 jun, 2026 - 21:52 • Carlos Calaveiras
Capitã Inês Fernandes termina a carreira a levantar a Taça mais desejada. Já o técnico Paulo Roxo confirma que vai deixar o clube.
O Benfica é campeão nacional feminino de futsal pela oitava vez na sua história e recupera título.
As encarnadas derrotaram o Nun’Alvares, na negra (o jogo cinco da final), por 4-1.
A equipa de Fafe até marcou primeiro, no pavilhão da Luz, e a cinco minutos do fim havia um empate 1-1.
A partida – como toda a final – foi muito equilibrada, mas o Benfica mostrou-se mais forte nos minutos finais.
Os golos das encarnadas foram apontados por Sara Ferreira, Maria Pereira e Janice (que bisou).
O Benfica termina a época com dois títulos: campeonato e Taça de Portugal. O Nun’Alvares perdeu o título principal, mas também conquistaram dois títulos: a Supertaça e a Taça da Liga.
Nota para os segundos finais da partida. A capitã do Benfica, Inês Fernandes, jogou os últimos instantes, mesmo lesionada, para marcar o final de carreira, após 18 anos de águia ao peito. Vai agora dedicar-se, em exclusivo, à medicina e este domingo estará já a trabalhar nas Urgências do Hospital Santa Maria, em Lisboa.
No final da partida o técnico do Benfica Paulo Roxo confirma, ao Canal 11, que vai deixar o clube. Anunciou ainda que a nova treinadora vai ser Maria Martins, ex-Atlético.
- Bola Branca 18h15
- 19 jun, 2026
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