Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 19 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futsal feminino

Benfica campeão de futsal feminino

20 jun, 2026 - 21:52 • Carlos Calaveiras

Capitã Inês Fernandes termina a carreira a levantar a Taça mais desejada. Já o técnico Paulo Roxo confirma que vai deixar o clube.

A+ / A-

O Benfica é campeão nacional feminino de futsal pela oitava vez na sua história e recupera título.

As encarnadas derrotaram o Nun’Alvares, na negra (o jogo cinco da final), por 4-1.

A equipa de Fafe até marcou primeiro, no pavilhão da Luz, e a cinco minutos do fim havia um empate 1-1.

A partida – como toda a final – foi muito equilibrada, mas o Benfica mostrou-se mais forte nos minutos finais.

Os golos das encarnadas foram apontados por Sara Ferreira, Maria Pereira e Janice (que bisou).

O Benfica termina a época com dois títulos: campeonato e Taça de Portugal. O Nun’Alvares perdeu o título principal, mas também conquistaram dois títulos: a Supertaça e a Taça da Liga.

Nota para os segundos finais da partida. A capitã do Benfica, Inês Fernandes, jogou os últimos instantes, mesmo lesionada, para marcar o final de carreira, após 18 anos de águia ao peito. Vai agora dedicar-se, em exclusivo, à medicina e este domingo estará já a trabalhar nas Urgências do Hospital Santa Maria, em Lisboa.

No final da partida o técnico do Benfica Paulo Roxo confirma, ao Canal 11, que vai deixar o clube. Anunciou ainda que a nova treinadora vai ser Maria Martins, ex-Atlético.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 19 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

Entrevista Bola Branca

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal(...)

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno