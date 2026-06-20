- Bola Branca 18h15
- 19 jun, 2026
-
Hóquei em patins
Benfica campeão nacional de hóquei em patins
20 jun, 2026 - 16:42 • Carlos Calaveiras
Encarnados confirmaram favoritismo e ganharam final em três partidas.
O Benfica derrota Sporting, por 3-1, e carimba o título de campeão nacional de hóquei em patins no pavilhão da Luz.
Os encarnados venceram os três encontros da final contra os leões (3-2 no Jogo 1, na Luz, 2-5 no Jogo 2, no João Rocha) e conquistam o seu 25º título nacional.
Este sábado marcaram João Rodrigues (que bisou) e Viti. Já pelos leões descontou Romero.
A nível nacional a equipa da Luz teve época quase perfeita e sofreu apenas duas derrotas durante a temporada: nas meias-finais da Taça de Portugal (frente ao Óquei de Barcelos) e nas meias-finais da Liga dos Campeões (contra o Barcelona) e quatro empates (2-2 na Luz com o Sporting, 4-4 no Dragão, no João Rocha 2-2 e 5-5 na Luz com a Oliveirense).
Nota para as despedidas de Diogo Rafael (após 22 anos de águia ao peito) e Lucas Ordonez, que deixam o Benfica após este jogo.
O campeão em título era o FC Porto que tem 26 títulos.
- Bola Branca 18h15
- 19 jun, 2026
-