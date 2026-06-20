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Ciclismo

Pogacar reforça liderança na Volta a Suíça

20 jun, 2026 - 17:15

Falta uma etapa para terminar e o chefe de fila da UAE tem mais de quatro minutos de vantagem.

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O esloveno Tadej Pogacar venceu a quarta etapa da Volta à Suíça em bicicleta e reforçou a liderança na prova.

Pogacar (UAE Emirates) foi o mais rápido no contrarrelógio individual de 23.7 km, em Aarburg.

Mathieu van der Poel (Alpecin) foi segundo e Tobias Foss (Netcompany) terceiro.

Agora, a uma etapa do final da prova, o campeão do mundo tem 4.22 minutos de vantagem para Richard Carapaz (EF).

Já Afonso Eulálio (Bahrain), único português a correr a prova suíça, é 84º na geral, a 36.30 minutos.

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