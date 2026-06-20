Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 19 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Voleibol

Portugal perde e falha fase final da Liga Europeia

20 jun, 2026 - 20:00 • Lusa

Segunda derrota da equipa das quinas neste torneio de voleibol.

A+ / A-

A seleção portuguesa masculina de voleibol perdeu 3-0 com a Hungria na quinta jornada da Liga Europeia, em Baku, no Azerbaijão, e ficou sem hipótese de apuramento para a fase final e garantir já o apuramento para o Europeu de 2028.

Após três vitórias e uma derrota nos encontros anteriores, perante a líder Dinamarca (3-1), o conjunto luso iniciou o encontro com muitas dificuldades e melhorou progressivamente, mas não o suficiente para evitar o desaire pela margem máxima, com parciais de 25-18, 25-23 e 25-22.

Ultrapassado pelos magiares, que concluíram a participação com quatro triunfos e dois desaires, Portugal ocupa a 12.ª posição entre 27 seleções, com nove pontos, e despede-se da prova no domingo, perante o Azerbaijão, já sem esperança de garantir um dos quatro primeiros lugares e o acesso à fase decisiva.

No primeiro set, a equipa das ‘quinas’ falhou várias receções, com o distribuidor Bruno Dias a dispor de poucas bolas junto à rede, e cometeu vários erros no serviço, deparando-se cedo com uma desvantagem que foi incapaz de recuperar.

Após somarem quatro pontos na abertura da partida, nos serviços de Kristof Horváth, os húngaros continuaram regulares no serviço, no ataque e no bloco e fecharam o set inaugural com uma vantagem confortável de sete pontos.

Portugal melhorou os ataques e a resposta aos serviços contrários no início do segundo set, equilibrado até meio, antes de o conjunto orientado por Peter Nagy aproveitar os serviços de Marcell Koch e de Horváth para se distanciar e concluir o parcial, mesmo com a reação tardia dos comandados de João José.

A seleção lusa começou o terceiro set na frente, mas ‘desperdiçou’ a vantagem após um par de remates para fora e teve de ‘correr atrás do prejuízo’ no resto do encontro, sem sucesso, apesar da proximidade no ‘marcador’ até ao derradeiro ponto.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 19 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

Entrevista Bola Branca

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal(...)

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno