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Futsal feminino
Treinador do Benfica. “Ninguém mexe com o meu trabalho”
20 jun, 2026 - 23:34 • Carlos Calaveiras
Paulo Roxo confirma que vai deixar a Luz e anuncia o nome da sucessora.
O treinador do futsal feminino do Benfica, Paulinho Roxo, “partiu a loiça” após a reconquista do título de campeão nacional da modalidade.
No final da partida, após o Benfica 4-1 Nun’Alvares, em declarações ao Canal 11, o técnico brasileiro confirma que vai deixar o clube, confirma a sucessora e deixa críticas à estrutura das águias.
“A sensação é a melhor. É a sensação que o trabalho desde o primeiro dia de agosto deu resultado, mas se fizermos uma retrospetiva do que foi o nosso ano, muito guerreiras foram ela. Foi um ano difícil, com gente a tentar mexer diretamente no meu trabalho e uma coisa é certa: tirei o meu curso sozinho, ninguém mexe com o meu trabalho e muito provavelmente é por causa disso que vou sair. Mas saio com o coração limpo, saio com a alma lavada e com a consciência de que o burro tem sorte", referiu.
Questionado sobre se tinha alguma mágoa, Paulinho Roxo respondeu e deixou uma novidade: o nome da nova treinadora das águias.
“Jamais, nenhuma [mágoa]. O que tinha para fazer eu fiz. A Maria [Martins] que venha, que tenha toda a sorte do mundo. Vai pegar numa equipa campeã, que mantenha esta equipa onde merece estar que é no topo", disse.
Ora, Maria Martins era a treinadora do Atlético, clube que, na época passada, eliminou o Benfica no playoff.
Este ano, as encarnadas voltaram a conquistar o campeonato, o oitavo, a que juntam a Taça de Portugal. Os outros dois títulos da temporada ficaram para o Nun’Alvares (Supertaça e Taça da Liga).
- Bola Branca 18h15
- 19 jun, 2026
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