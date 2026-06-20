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Futsal feminino

Treinador do Benfica. “Ninguém mexe com o meu trabalho”

20 jun, 2026 - 23:34 • Carlos Calaveiras

Paulo Roxo confirma que vai deixar a Luz e anuncia o nome da sucessora.

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O treinador do futsal feminino do Benfica, Paulinho Roxo, “partiu a loiça” após a reconquista do título de campeão nacional da modalidade.

No final da partida, após o Benfica 4-1 Nun’Alvares, em declarações ao Canal 11, o técnico brasileiro confirma que vai deixar o clube, confirma a sucessora e deixa críticas à estrutura das águias.

“A sensação é a melhor. É a sensação que o trabalho desde o primeiro dia de agosto deu resultado, mas se fizermos uma retrospetiva do que foi o nosso ano, muito guerreiras foram ela. Foi um ano difícil, com gente a tentar mexer diretamente no meu trabalho e uma coisa é certa: tirei o meu curso sozinho, ninguém mexe com o meu trabalho e muito provavelmente é por causa disso que vou sair. Mas saio com o coração limpo, saio com a alma lavada e com a consciência de que o burro tem sorte", referiu.

Questionado sobre se tinha alguma mágoa, Paulinho Roxo respondeu e deixou uma novidade: o nome da nova treinadora das águias.

“Jamais, nenhuma [mágoa]. O que tinha para fazer eu fiz. A Maria [Martins] que venha, que tenha toda a sorte do mundo. Vai pegar numa equipa campeã, que mantenha esta equipa onde merece estar que é no topo", disse.

Ora, Maria Martins era a treinadora do Atlético, clube que, na época passada, eliminou o Benfica no playoff.

Este ano, as encarnadas voltaram a conquistar o campeonato, o oitavo, a que juntam a Taça de Portugal. Os outros dois títulos da temporada ficaram para o Nun’Alvares (Supertaça e Taça da Liga).

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