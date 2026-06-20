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Vasco Vilaça é segundo no triatlo de Quiberon

20 jun, 2026 - 18:36

Português soma dois primeiros lugares e um segundo nas três provas do Mundial em que esteve. Ricardo Batista fechou o pódio.

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O português Vasco Vilaça terminou na segunda posição a prova do Mundial de Triatlo disputada em Quiberon, França, vencida pelo atleta da casa Dorian Connix.

O triatleta português liderou a prova durante grande parte do trajeto, concluída ao sprint e marcada por uma quase queda do luso a poucos metros do final que cruzou com 53:17 minutos, a um segundo do vencedor.

Ricardo Batista fechou o pódio com um tempo de 53:19, numa prova em que Miguel Tiago Silva foi 27.º com 54:19.

Vilaça, que foi quinto nos Jogos Olímpicos Paris'2024, terminando precisamente à frente de Ricardo Batista, já soma duas vitórias na corrente temporada, nas provas disputadas em Samarcanda e Alghero. "Dizem que não há duas sem três e eu bem acreditei na terceira. Nesta série mundial foi a prova em que me senti melhor, acreditei até ao fim, controlei a prova toda. Não gosto de arranjar desculpas, mas tropecei ali no final", disse, numa declaração à Lusa, o medalha de prata, assumindo "um bocadinho de azia por perder a prova nos últimos metros".

Líder do ranking mundial, Vilaça assume o sonho de fechar a época com o título. "Eu estou a sonhar, espero que os portugueses possam sonhar comigo. O sonho é poder chegar a Pontevedra, em Espanha tão perto de Portugal, e ter lá os portugueses comigo a sonhar por estarmos no lugar mais alto do pódio no campeonato do Mundo de triatlo", diz.

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