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Canoagem

Benfica domina nacionais de canoagem

21 jun, 2026 - 20:01 • Lusa

Foram sete os títulos conquistados em Coimbra pelos encarnados.

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O canoísta do Benfica Fernando Pimenta sagrou-se campeão nacional de K1 1.000 metros, no campeonato de regatas em linha, em Montemor-o-Velho, em Coimbra, vencendo a final com 3:43.074 minutos.

Já o título no K1 500 masculino ficou para o atleta benfiquista João Ribeiro, que venceu a final, com 1:39.661 minutos, numa regata muito disputada em que Pimenta terminou na segunda posição, com 1:40.224 minutos.

No setor feminino, Teresa Portela, também do Benfica, voltou a impor a sua experiência ao conquistar o título nacional de K1 500 metros, concluindo a prova em 01:53.693 minutos.

O Benfica impôs-se também no K4 500 masculino, com Fernando Pimenta, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha a vencerem a final em 1:26.104 minutos.

Também no K2 500 masculino os encarnados dominaram a final, com a dupla João Peixoto Ribeiro e Messias Baptista a conquistar o título em 1:36.358 minutos. A formação do Benfica garantiu também a segunda posição com Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha a 686 milésimos dos vencedores.

Por seu lado, no K2 500 feminino, título nacional foi conquistado pela dupla do Clube Náutico de Ponte de Lima, Maria Pereira Gomes e Francisca Lopes, que venceu a final em 1:53.121 minutos.

No C1 1.000 masculino, o título nacional ficou para Tiago Maciel (VianaGarças) em 4:09.044 minutos.

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