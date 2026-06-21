Benfica em vantagem na final de futsal

O Benfica derrota o Sporting, no terceiro jogo da final do campeonato de futsal, e está em vantagem por 2-1.

A partida só se resolveu nas grandes penalidades (8-7) depois de empate 4-4 e 5-5 (no prolongamento).

Da marca de penálti falharam Afonso Jesus (para o Benfica), Merlim e Zicky (para o Sporting). Diogo Carreira, jovem guarda-redes das águias, foi decisivo a defender o penálti final.

A equipa da Luz esteve sempre na frente (2-0, 3-1, 4-2 e 5-4), mas os leões nunca desistiram, beneficiaram de erros defensivos e empataram 5-5 a 29 segundos do final, num livre a 10 metros dos leões.

Pelo Benfica marcaram André Coelho (2), Diego Nunes, Carlos Monteiro e Higor. Por sua vez, pelos verde e brancos apontaram Merlim, Pauleta (3) e Tomás Paçó.

A partida foi sempre muito equilibrada e intensa, com várias oportunidades de parte a parte.

A final passa agora para o pavilhão João Rocha, na quinta-feira. Se vencer o Benfica é bicampeão nacional. Se os leões levarem a melhor tudo se decidirá na negra.

De recordar que o Sporting tinha vencido 8-2 no segundo jogo da final. Já no jogo 1, o Benfica tinha ganho 2-1.