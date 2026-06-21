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Ténis

Nuno Borges avança em Maiorca

21 jun, 2026 - 20:28 • Lusa

Português continua preparação para Grand Slam de Wimbledon.

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O tenista português Nuno Borges qualificou-se este domingo para a segunda ronda do ATP 250 de Maiorca, após derrotar o francês Adrian Mannarino, oitavo cabeça de série, por 6-2 e 6-2, numa hora e 18 minutos, em relva.

Borges, de 29 anos e atual 54.º do ranking ATP, voltou a impor-se frente ao veterano francês, de 37 anos e número 44 mundial, ampliando para 3-0 a vantagem no confronto direto.

O encontro de hoje foi o terceiro entre ambos, depois dos duelos em piso rápido, em 2024, e em terra batida, este ano em Barcelona.

O ATP 250 de Maiorca é um dos últimos eventos de preparação para Wimbledon, integrando a fase final da época de relva.

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