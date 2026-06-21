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Ciclismo

Pogacar ganha Volta à Suíça com mais de seis minutos de vantagem

21 jun, 2026 - 18:09

Ciclista esloveno ganhou três das cinco etapas.

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O esloveno Tadej Pogacar (Emirates) venceu a quinta e última etapa da Volta a Suíça em bicicleta e confirmou o triunfo na prova.

O líder da UAE Emirates ganhou três das cinco tiradas da corrida e sucede no lote de vencedores ao português João Almeida.

Este domingo, Pogacar chegou sete segundos à frente de Martínez (Barhain) e 1.33 sobre Bart Lemmen (Visma).

Já na geral, o ciclista esloveno terminou com 6.32 minutos de vantagem sobre o equatoriano Richard Carapaz (EF Education).

O português Afonso Eulálio fechou a prova em 76º lugar, a 1:00.01 de Pogacar.

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