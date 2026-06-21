Portugal vence na despedida da Liga Europeia

A seleção portuguesa masculina de voleibol derrotou o Azerbaijão, em Baku, por 3-1, num encontro da sexta e última jornada da Liga Europeia masculina, em que esteve a perder antes de operar a reviravolta.

Após o desaire no parcial inaugural, por 25-21, o conjunto às ordens do selecionador João José venceu os restantes sets de forma categórica, por 25-16, 25-12 e 25-19, e encerrou a participação com 12 pontos, fruto de quatro vitórias e dois desaires, que lhe valem o 12.º lugar entre 27 equipas.

Afastado da luta pelos quatro primeiros lugares, que valem o acesso à fase final da competição e ao apuramento direto para o Europeu de 2028, após a derrota de sábado com a Hungria, por 3-0, no mesmo recinto, Portugal foi incapaz de se impor a uma formação teoricamente inferior no set inaugural.

Com a equipa das ‘quinas’ a cometer vários erros na receção e no ataque, o parcial manteve-se equilibrado até ao empate a 19 pontos, momento em que os anfitriões ‘descolaram’ rumo à vantagem no ‘marcador’.

Os serviços do distribuidor de Bruno Dias ditaram um parcial de 7-0 na abertura do segundo set, que Portugal geriu sem sobressaltos, antes de ‘virar’ o resultado num terceiro set parecido, em que aproveitou os serviços de Nuno Marques para fixar uma vantagem de sete pontos (8-1), antes de fechar o parcial com uma diferença de 14 pontos.

Com Diogo Fevereiro a render Bruno Dias na distribuição, a seleção lusa manteve o rendimento no quarto set, com Kelton Tavares a sobressair nos ataques no centro da rede e nos serviços, cruciais para a distância de sete pontos cedo construída (10-3), que os jogadores portugueses controlaram com facilidade até ao último lance.