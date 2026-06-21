Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 19 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Voleibol

Portugal vence na despedida da Liga Europeia

21 jun, 2026 - 19:50 • Lusa

Equipa das quinas fecha participação com quatro vitórias e dois desaires.

A+ / A-

A seleção portuguesa masculina de voleibol derrotou o Azerbaijão, em Baku, por 3-1, num encontro da sexta e última jornada da Liga Europeia masculina, em que esteve a perder antes de operar a reviravolta.

Após o desaire no parcial inaugural, por 25-21, o conjunto às ordens do selecionador João José venceu os restantes sets de forma categórica, por 25-16, 25-12 e 25-19, e encerrou a participação com 12 pontos, fruto de quatro vitórias e dois desaires, que lhe valem o 12.º lugar entre 27 equipas.

Afastado da luta pelos quatro primeiros lugares, que valem o acesso à fase final da competição e ao apuramento direto para o Europeu de 2028, após a derrota de sábado com a Hungria, por 3-0, no mesmo recinto, Portugal foi incapaz de se impor a uma formação teoricamente inferior no set inaugural.

Com a equipa das ‘quinas’ a cometer vários erros na receção e no ataque, o parcial manteve-se equilibrado até ao empate a 19 pontos, momento em que os anfitriões ‘descolaram’ rumo à vantagem no ‘marcador’.

Os serviços do distribuidor de Bruno Dias ditaram um parcial de 7-0 na abertura do segundo set, que Portugal geriu sem sobressaltos, antes de ‘virar’ o resultado num terceiro set parecido, em que aproveitou os serviços de Nuno Marques para fixar uma vantagem de sete pontos (8-1), antes de fechar o parcial com uma diferença de 14 pontos.

Com Diogo Fevereiro a render Bruno Dias na distribuição, a seleção lusa manteve o rendimento no quarto set, com Kelton Tavares a sobressair nos ataques no centro da rede e nos serviços, cruciais para a distância de sete pontos cedo construída (10-3), que os jogadores portugueses controlaram com facilidade até ao último lance.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 19 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

Entrevista Bola Branca

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal(...)

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno