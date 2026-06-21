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Triatlo
Quinto lugar para estafeta portuguesa na primeira prova de qualificação olímpica
21 jun, 2026 - 17:54 • Lusa
Daqui a duas semanas há nova prova para tentar chegar a Los Angeles 2028.
A estafeta mista de Portugal foi quinta classificada na etapa do Mundial, em Quiberon, França.
O quarteto luso, composto por Vasco Vilaça, Ricardo Batista, Maria Tomé e Mariana Vargem, completou a prova em 1:24,09 horas.
Portugal ficou a 27 segundos da França. No pódio ficaram ainda Itália e Espanha.
Esta foi a primeira prova de qualificação olímpica para Los Angeles 2028.
Daqui a duas semanas disputa-se a segunda prova de qualificação olímpica, em Hamburgo. Vão contar os melhores seis resultados de cada quarteto.
- Bola Branca 18h15
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