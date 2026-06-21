Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 19 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Triatlo

Quinto lugar para estafeta portuguesa na primeira prova de qualificação olímpica

21 jun, 2026 - 17:54 • Lusa

Daqui a duas semanas há nova prova para tentar chegar a Los Angeles 2028.

A+ / A-

A estafeta mista de Portugal foi quinta classificada na etapa do Mundial, em Quiberon, França.

O quarteto luso, composto por Vasco Vilaça, Ricardo Batista, Maria Tomé e Mariana Vargem, completou a prova em 1:24,09 horas.

Portugal ficou a 27 segundos da França. No pódio ficaram ainda Itália e Espanha.

Esta foi a primeira prova de qualificação olímpica para Los Angeles 2028.

Daqui a duas semanas disputa-se a segunda prova de qualificação olímpica, em Hamburgo. Vão contar os melhores seis resultados de cada quarteto.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 19 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

Entrevista Bola Branca

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal(...)

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno