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Ténis

Serena Williams vai regressar a Wimbledon

21 jun, 2026 - 21:37

Veterana vai participar em singulares e pares (ao lado da irmã).

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A tenista Serena Williams recebeu o último “wild card” para participar no quadro de singulares femininos de Wimbledon.

Aos 44 anos, a campeoníssima atleta volta a competir no principal torneio inglês. Vai ainda fazer dupla com a irmã, Venus, no torneio de pares.

De recordar que Serena venceu este torneio por sete vezes.

Está oficialmente retirada da competição desde agosto de 2022, depois de 23 Grand Slams conquistados e quatro ouros olímpicos.

A última conquista foi no Open da Austrália de 2017. Depois de isso perdeu as finais de Wimbledon (2018 e 2019) e do Open dos Estados Unidos (2018 e 2019).

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