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Ténis
Serena Williams vai regressar a Wimbledon
21 jun, 2026 - 21:37
Veterana vai participar em singulares e pares (ao lado da irmã).
A tenista Serena Williams recebeu o último “wild card” para participar no quadro de singulares femininos de Wimbledon.
Aos 44 anos, a campeoníssima atleta volta a competir no principal torneio inglês. Vai ainda fazer dupla com a irmã, Venus, no torneio de pares.
De recordar que Serena venceu este torneio por sete vezes.
Está oficialmente retirada da competição desde agosto de 2022, depois de 23 Grand Slams conquistados e quatro ouros olímpicos.
A última conquista foi no Open da Austrália de 2017. Depois de isso perdeu as finais de Wimbledon (2018 e 2019) e do Open dos Estados Unidos (2018 e 2019).
- Bola Branca 18h15
- 19 jun, 2026
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