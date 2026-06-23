Norberto Alves deixa basquetebol do Benfica

O Benfica anuncia que Norberto Alves deixa a equipa masculina de basquetebol.

Em comunicado, os encarnados anunciam que a decisão de não continuar foi tomada pelo técnico.

"Na sequência da vontade manifestada por Norberto Alves de privilegiar razões de ordem pessoal nesta fase da sua vida, as partes chegaram a acordo para a não continuidade da ligação contratual, num clima de total entendimento e respeito mútuo", escreveu a equipa da Luz.

Com Norberto Alves o Benfica conquistou quatro campeonatos (em cinco anos), uma Taça de Portugal, uma Taça Hugo dos Santos e duas Supertaças, nesta segunda passagem pelas águias.

Em declarações aos meios do clube, Norberto Alves explicou decisão: “Era algo que estava a ser pensado da minha parte. Senti que, para a equipa continuar a vencer, era preciso mudar. Mudar o treinador, vir alguém com muita energia, com outra energia, para a equipa continuar a ganhar. Penso que neste ano houve muitos imponderáveis que, apesar de toda a nossa energia e de todo o nosso compromisso, acabaram por superar a nossa capacidade de estarmos coesos. E temos de saber lidar com isso na nossa vida, como é evidente, com os bons momentos e com os momentos menos bons. Refleti muito, como é evidente, sobre estes cinco anos de Benfica. É um clube exigente, é um clube fantástico, como sabemos. Mas senti que era preciso, após algum cansaço também, algum esgotamento de alguém que está sempre a tentar dar energia a toda a gente que o rodeia, perceber que fui ficando sem ela.”

O nome do novo treinador do Benfica não é ainda conhecido.

Nesta época que agora termina, o Benfica perdeu a final para o FC Porto.