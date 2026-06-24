- Bola Branca 12h44
- 24 jun, 2026
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Benfica
Continua revolução nas modalidades do Benfica
24 jun, 2026 - 16:12 • Carlos Calaveiras
Mais dois treinadores a deixar o clube neste final de época.
Depois de já terem saído os treinadores de voleibol, andebol e basquetebol, no masculino, o Benfica confirmou agora as saídas dos técnicos de futsal e basquetebol femininos.
O técnico de basquetebol Eugénio Rodrigues, campeão feminino, deixa os encarnados após seis épocas.
Conquistou cinco campeonatos nacionais de águia ao peito, mais quatro Taças de Portugal, duas Supertaças, três Taças da Federação e três Taças Vítor Hugo.
"O Sport Lisboa e Benfica informa que o contrato do treinador da equipa feminina de basquetebol, Eugénio Rodrigues, acaba no dia 30 de junho. Termina, assim, uma ligação de seis épocas desportivas ao serviço do clube, no qual contribuiu para que o basquetebol feminino entrasse num caminho de sucesso", escreve o Benfica.
No mesmo dia, a equipa da Luz oficializa a saída de Paulo Roxo, técnico da equipa feminina de futsal.
- Bola Branca 12h44
- 24 jun, 2026
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