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Benfica

Continua revolução nas modalidades do Benfica

24 jun, 2026 - 16:12 • Carlos Calaveiras

Mais dois treinadores a deixar o clube neste final de época.

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Eugénio Rodrigues, Benfica, basquetebol feminino. Foto: SLB
Eugénio Rodrigues, Benfica, basquetebol feminino. Foto: SLB
Paulo Roxo, Benfica, futsal feminino. Foto: SLB
Paulo Roxo, Benfica, futsal feminino. Foto: SLB

Depois de já terem saído os treinadores de voleibol, andebol e basquetebol, no masculino, o Benfica confirmou agora as saídas dos técnicos de futsal e basquetebol femininos.

O técnico de basquetebol Eugénio Rodrigues, campeão feminino, deixa os encarnados após seis épocas.

Conquistou cinco campeonatos nacionais de águia ao peito, mais quatro Taças de Portugal, duas Supertaças, três Taças da Federação e três Taças Vítor Hugo.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que o contrato do treinador da equipa feminina de basquetebol, Eugénio Rodrigues, acaba no dia 30 de junho. Termina, assim, uma ligação de seis épocas desportivas ao serviço do clube, no qual contribuiu para que o basquetebol feminino entrasse num caminho de sucesso", escreve o Benfica.

No mesmo dia, a equipa da Luz oficializa a saída de Paulo Roxo, técnico da equipa feminina de futsal.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que o treinador Paulo Roxo não irá continuar a orientar a equipa feminina de futsal. O seu contrato termina no dia 30 de junho. Após as conquistas do Campeonato Nacional e da Taça de Portugal, o Clube deseja felicidades a Paulo Roxo", referem os encarnados.
O treinador brasileiro já tinha confirmado que ia sair no dia em que carimbou a conquista do título de campeão nacional e até anunciou o nome da sucessora.
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  • 24 jun, 2026
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