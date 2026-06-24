Jaime Faria a uma vitória do quadro principal em Wimbledon

O tenista português Jaime Faria vai disputar o acesso ao quadro principal de Wimbledon, depois de ter derrotado o francês Luka Pavlovic, em dois sets, na segunda ronda da fase de qualificação.

Segundo cabeça de série do ‘qualifying’, o lisboeta de 22 anos impôs-se ao 218º jogador mundial por duplo 6-4, em 1h15.

Um ‘break’ em cada set foi suficiente para o número dois nacional garantir o triunfo no encontro de hoje.

Após ter chegado à terceira ronda em Roland Garros, vindo da fase de qualificação, Jaime Faria procura disputar pela segunda vez na carreira o quadro principal do único ‘major’ de relva, depois de no ano passado ter caído na primeira ronda frente ao italiano Lorenzo Sonego.

Na derradeira ronda do ‘qualifying’ do Grand Slam londrino, o 97º classificado do ranking ATP vai defrontar o vencedor do duelo entre o tunisino Aziz Dougaz (755.º) e o japonês Rei Sakamoto (148º).

Faria procura a sétima presença consecutiva num quadro principal de um ‘major’.

Os quadros principais de Wimbledon, terceiro Grand Slam da época, arrancam na segunda-feira no All England Club.