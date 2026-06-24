Portugal goleia Lituânia

A seleção portuguesa de futebol de praia voltou a golear a Lituânia, desta feita por 8-0, um dia depois de ter vencido por 8-2, nos jogos de preparação disputados em Vila Flor, em Bragança.

A formação orientada por Bruno Torres voltou a demonstrar a sua superioridade, fechando o estágio com duas exibições seguras e dominadoras.

No encontro de hoje, os portugueses colocaram-se em vantagem ainda no primeiro período, graças a um golo de Alexandre Lança. O ascendente nacional acentuou-se no segundo período, com Samuel Mendes, Diogo Dias, Tim e Tiago Légua, este último por duas vezes, a elevarem a contagem para 6-0.

No terceiro e último período, Portugal manteve o controlo da partida e voltou a faturar por intermédio de Samuel Mendes, que bisou igualmente no encontro, e de Manuel Mendes, autor do oitavo golo da tarde.

Depois de garantir a presença na Superfinal da Liga Europeia, na cidade italiana de Viareggio, Portugal cumpriu os dois testes antes da competição.