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Ténis

Jaime Faria no quadro principal de Wimbledon

25 jun, 2026 - 16:16 • Carlos Calaveiras

De recordar que Nuno Borges teve entrada direta para o principal torneio inglês.

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O tenista Jaime Faria derrota o japonês Rei Sakamoto, por três sets a um e garante entrada no quadro principal do Grand Slam de Wimbledon.

O português, atual 97 do mundo, venceu com os parciais de 7-6, 4-6, 6-3 e 6-4, em 2h35 de jogo.

É a sétima presença consecutiva do jovem de 22 anos num quadro principal de um major. Em Roland Garros chegou à terceira ronda.

De recordar que Nuno Borges tem entrada direta para o quadro principal de Wimbledon pela quarta edição consecutiva.

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  • 25 jun, 2026
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