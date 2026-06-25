- Bola Branca 12h45
- 25 jun, 2026
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Ténis
Jaime Faria no quadro principal de Wimbledon
25 jun, 2026 - 16:16 • Carlos Calaveiras
De recordar que Nuno Borges teve entrada direta para o principal torneio inglês.
O tenista Jaime Faria derrota o japonês Rei Sakamoto, por três sets a um e garante entrada no quadro principal do Grand Slam de Wimbledon.
O português, atual 97 do mundo, venceu com os parciais de 7-6, 4-6, 6-3 e 6-4, em 2h35 de jogo.
É a sétima presença consecutiva do jovem de 22 anos num quadro principal de um major. Em Roland Garros chegou à terceira ronda.
De recordar que Nuno Borges tem entrada direta para o quadro principal de Wimbledon pela quarta edição consecutiva.
- Bola Branca 12h45
- 25 jun, 2026
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