Nuno Borges avança para as meias-finais em Maiorca

O português Nuno Borges apurou-se para as meias-finais do torneio de Maiorca, depois de vencer o italiano Luciano Darderi, primeiro cabeça de série, em dois sets.

Nuno Borges (53º do mundo) derrotou Luciano Darderi (16.º), por 7-6 (7-1) e 6-4, em uma hora e 36 minutos, num encontro decidido pelo único ponto de ‘break’ do encontro, num jogo decisivo em que o italiano cometeu quatro erros.

“Tentei encontrar algumas boas respostas no início, porque ele estava a servir muito bem no início. Não joguei muito bem nos momentos importantes, mas consegui manter o meu serviço, o que é muito importante aqui. Depois tive de esperar pela minha oportunidade, que apenas aconteceram agora no final”, referiu, ainda em campo, o número um português.

Este foi o terceiro encontro entre Borges e Darderi, dois tenistas que vão estar no Estoril Open, com o português a vencer pela terceira vez, depois dos triunfos no challenger de Barletta em 2022 e em Auckland em 2025.

Nuno Borges chega pela primeira vez a uma meia-final esta temporada e a primeira desde janeiro de 2025, em Auckland, a terceira na carreira e a primeira em relva, a poucos dias do arranque de Wimbledon, primeiro Grand Slam da temporada.

Nas meias-finais, Nuno Borges vai encontrar o norte-americano Ethan Quinn (63º do mundo), que vai defrontar pela primeira vez o português, depois de afastar o checo Vit Kopriva (68º).