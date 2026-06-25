Onley, quarto classificado de 2025, falha Volta a França por lesão

O ciclista britânico Oscar Onley, quarto classificado da edição de 2025, vai falhar a 113ª Volta a França, devido a uma lesão no ombro contraída no Tour Auvergne-Rhône-Alpes, anunciou a Netcompany INEOS.

"Na sequência da queda de Oscar Onley na sexta etapa do Tour Auvergne-Rhône-Alpes, foram realizados exames médicos adicionais que confirmaram uma significativa lesão no ombro. Infelizmente, isto significa que o Oscar não poderá alinhar este ano na Volta a França", informou a formação britânica nas redes sociais.

O jovem de 23 anos caiu numa descida na sexta etapa do antigo Critério do Dauphiné, deixando em sobressalto o pelotão, devido à demora nas informações relativamente ao seu estado.

Num primeiro momento, a Netcompany INEOS informou que Onley tinha deslocado um ombro, mas agora atualizou o seu boletim clínico, indicando que o britânico já "iniciou a reabilitação e está a fazer progressos encorajadores".

"Estou arrasado por não poder alinhar na Volta a França este ano. O meu foco está na minha recuperação e em curar este ombro, mas estou verdadeiramente motivado para tentar fazer algo esta temporada", disse o quarto classificado do Tour2025, citado pela sua equipa.

Após ter-se afirmado na passada temporada, Onley teve um 2026 discreto e com muitas desistências, com o seu melhor resultado a ser o quarto lugar na geral da Volta ao Algarve.

O britânico iria dividir a liderança da formação britânica com Kévin Vauquelin, sétimo na passada edição, na 113ª "Grande Boucle", que arranca em 4 de julho, em Barcelona (Espanha), e termina em 26 de julho, em Paris.