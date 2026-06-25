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Sporting ganha e obriga a finalíssima no futsal

25 jun, 2026 - 22:32 • Carlos Calaveiras

O jogo decisivo está marcado para domingo no pavilhão da Luz.

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O Sporting vence o Benfica, por 3-2, e leva a final do campeonato de futsal para a “negra” no pavilhão da Luz.

Foi mais uma partida intensa e equilibrada com muitas oportunidadades no João Rocha, mas desta vez os leões levaram a melhor.

Os encarnados até foram os primeiros a marcar, por Kutchy, e ganhavam ao intervalo, mas a equipa de Alvalade deu a volta ao marcador no segundo tempo, com tentos de Pauleta, Diogo Santos e Tomás Paçó.

Perto do final, já no cinco para quatro, o Benfica reduziu por Diogo Nunes mas, apesar da pressão, o resultado não voltou a alterar-se.

Nota para o capitão dos leões. João Matos fez esta noite o último jogo em casa depois de mais de 20 anos e vai despedir-se da carreira em casa do Benfica.

Com 2-2 na final, o campeonato vai ser decidido na finalíssima, no pavilhão da Luz, no próximo domingo, a partir das 20h00.

Lembremos os resultados das partidas já disputadas: 2-1 (para o Benfica), 2-8 (para o Sporting), 8-7 (para o Benfica, após grandes penalidades) e 2-3 (para o Sporting).

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