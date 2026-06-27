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Basquetebol. José Araújo é o novo selecionador feminino

27 jun, 2026 - 20:16

Ricardo Vasconcelos estará a caminho do Benfica.

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José Araújo é o novo selecionador da seleção feminina.

O treinador estava na seleção de Sub-20 feminina, mas também já passou por Olivais e Algés e Dafundo, clubes onde conquistou vários títulos nacionais.

Araújo também passou pelos campeonatos da Roménia, Bélgica e Alemanha.

O contrato é até à fase final do Eurobasket 2029.

O anterior selecionador feminino, Ricardo Vasconcelos, deve ir orientar o Benfica na próxima época.

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