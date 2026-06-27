- Bola Branca 18h15
- 26 jun, 2026
-
Em Destaque
Basquetebol. José Araújo é o novo selecionador feminino
27 jun, 2026 - 20:16
Ricardo Vasconcelos estará a caminho do Benfica.
José Araújo é o novo selecionador da seleção feminina.
O treinador estava na seleção de Sub-20 feminina, mas também já passou por Olivais e Algés e Dafundo, clubes onde conquistou vários títulos nacionais.
Araújo também passou pelos campeonatos da Roménia, Bélgica e Alemanha.
O contrato é até à fase final do Eurobasket 2029.
O anterior selecionador feminino, Ricardo Vasconcelos, deve ir orientar o Benfica na próxima época.
- Bola Branca 18h15
- 26 jun, 2026
-
Comentários