Benfica campeão pela 13ª vez consecutiva

O Benfica conquistou o seu 13º título de campeão português feminino de hóquei em patins consecutivo, ao vencer, por 4-3, após reviravolta, no terreno do Gulpilhares o segundo jogo da final, que esteve uma hora interrompido.

Marlene Sousa, Aimée Blackman, Maria Sofia Silva e Raquel Santos marcaram os golos das encarnadas, que estavam a perder por 3-1 ao intervalo, onde Inês Gomes e Bia Silva, por duas vezes, assinaram os tentos da equipa de Vila Nova de Gaia.

Com este triunfo, após a vitória no primeiro jogo por 7-0, o tridecacampeão Benfica destacou-se ainda mais na liderança do historial da competição, com estes 13 títulos seguidos, à frente da Fundação Nortecoope e do CD Nortecoope, ambos com cinco troféus.

A partida esteve interrompida cerca de uma hora devido a desacatos nas bancadas do pavilhão.