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Ciclismo

António Morgado, bicampeão de estrada

28 jun, 2026 - 17:05

Português conquistou também a prova de contrarrelógio.

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O ciclista António Morgado (UAE Emirates) conquista o campeonato de estrada na Guarda e junta o título no contrarrelógio.

Na prova deste domingo, com 181 quilómetros, ficaram três ciclistas na frente a partir do quilómetro 63: Morgado, o colega de equipa Rui Oliveira, e Afonso Silva, do Tavira-Crédito Agrícola.

A UAE Emirates, sem João Almeida, apareceu com os outros três portugueses do plantel e dominou a corrida, com vários ataques e iniciativas.

No entanto, o atleta do Tavira ainda deu trabalho e atacou na última subida, a 6 quilómetros da meta, o que deixou Rui Oliveira para trás.

Morgado aproveitou a descida, fugiu e chegou isolado à meta. Afonso Silva terminou a 18 segundos, Rui Oliveira a 30 e Ivo Oliveira a 48.

António Morgado falou aos jornalistas no final da corrida: "Foi complicado, foram praticamente 150 km em fuga e fizemos uma corrida perfeita".

No ano passado, o jovem de 22 anos também já tinha ganho a prova de estrada.

De recordar que António Morgado sagrou-se também tricampeão na vertente de contrarrelógio. Foi melhor que Rafael Reis (Anicolor) por pouco mais de 1 segundo.

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