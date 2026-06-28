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Ciclismo
António Morgado, bicampeão de estrada
28 jun, 2026 - 17:05
Português conquistou também a prova de contrarrelógio.
O ciclista António Morgado (UAE Emirates) conquista o campeonato de estrada na Guarda e junta o título no contrarrelógio.
Na prova deste domingo, com 181 quilómetros, ficaram três ciclistas na frente a partir do quilómetro 63: Morgado, o colega de equipa Rui Oliveira, e Afonso Silva, do Tavira-Crédito Agrícola.
A UAE Emirates, sem João Almeida, apareceu com os outros três portugueses do plantel e dominou a corrida, com vários ataques e iniciativas.
No entanto, o atleta do Tavira ainda deu trabalho e atacou na última subida, a 6 quilómetros da meta, o que deixou Rui Oliveira para trás.
Morgado aproveitou a descida, fugiu e chegou isolado à meta. Afonso Silva terminou a 18 segundos, Rui Oliveira a 30 e Ivo Oliveira a 48.
António Morgado falou aos jornalistas no final da corrida: "Foi complicado, foram praticamente 150 km em fuga e fizemos uma corrida perfeita".
No ano passado, o jovem de 22 anos também já tinha ganho a prova de estrada.
De recordar que António Morgado sagrou-se também tricampeão na vertente de contrarrelógio. Foi melhor que Rafael Reis (Anicolor) por pouco mais de 1 segundo.
- Bola Branca 18h15
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