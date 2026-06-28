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Benfica, bicampeão de futsal
28 jun, 2026 - 21:45
Encarnados ganham “negra” no pavilhão da Luz.
O Benfica derrota o Sporting, por 4-3, na finalíssima e é bicampeão de futsal.
Há 18 anos que os encarnados não eram bicampeões.
É o 10º título de campeão nacional da equipa da Luz que, esta época, também conquistou a Taça de Portugal e a Taça da Liga.
Pelas águias marcaram Léo Gugiel, André Coelho, Silvestre e Kutchy.
Já pelos leões descontaram Tomás Paçó (2) e Diogo Santos.
Os adeptos dos encarnados invadiram a quadra no final da partida para os festejos.
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