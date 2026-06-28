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Atletismo

Patrícia Silva, a segunda melhor portuguesa nos 1500m

28 jun, 2026 - 20:06 • Lusa

A melhor marca continua a ser de Carla Sacramento desde agosto de 1998.

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Patrícia Silva, de 26 anos, ficou no sétimo lugar em Paris, com Salomé Afonso a ser apenas 16.ª, em 4.06,36 minutos, longe do seu recorde pessoal, de 3.59,52, marca que fazia, até hoje, da atleta do Benfica a segunda portuguesa mais rápida de sempre na distância.

A britânica Georgia Hunter Bell venceu em 3.55,63 minutos, à frente da etíope Freweyni Hailu (3.55,92), com Agathe Guillemot a bater o recorde francês, com 3.56,24.

Nos 800 metros, Audrey Werro tornou-se a terceira atleta a descer dos 1.54 minutos, ao correr em 1.53,80 minutos, ficando apenas atrás das duas melhores marcas da história, conseguidas há mais de 70 anos, pela checa Jarmila Kratochvílová, que conseguiu 1.53,28 em 1951, e pela soviética Nadezhda Olizarenko, que fez 1.53,43 em 1953.

A dominicana Marileidy Paulino conseguiu a melhor marca mundial do ano nos 400 metros, com 48,48 segundos, tal como o canadiano Marco Arop nos 800, com 1.41,84 minutos.

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