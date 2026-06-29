Pogacar vai defender o título do Tour de France sem portugueses no apoio

O esloveno Tadej Pogacar, da UAE Emirates, vai tentar conquistar o Tour de France pela quinta vez na carreira, mas sem o apoio de qualquer um dos ciclistas portugueses da sua equipa.

João Almeida, que terminou a prova no quarto lugar em 2024 e desistiu após uma queda em 2025, fica fora do apoio a Pogacar, uma possibilidade que chegou a ser especulada após o português não ter alinhado na Volta a Itália devido a doença.

O britânico Adam Yates recuperou para estar ao lado de Pogacar na Volta a França, recuperado de uma queda grave sofrida precisamente no Giro, logo na segunda etapa.

Yates conta com um lugar no pódio do Tour, em 2023, quando também se prestou para escudar Tadej Pogacar.

Tal como já era previsto, Pogacar terá o apoio da grande promessa mexicana Isaac del Toro, ‘vice’ do Giro2025 e vencedor do Tour Auvergne-Rhône-Alpes (antigo Critério do Dauphiné), os belgas Tim Wellens e Florian Vermeersch, o alemão Nils Politt e o norte-americano Brandon McNulty.

A última vaga foi ocupada pelo austríaco Felix Grosschartner.

Pogacar, de 27 anos, venceu a Volta a França em 2020, 2021, 2024 e 2025. Só não tem o pleno desde a sua primeira conquista devido ao dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que será novamente o grande rival do esloveno.

O ciclista da UAE Emirates entra novamente com o rótulo de favorito e vem de uma temporada a roçar a perfeição.

Começou pelas clássicas com a conquista de um dos grandes objetivos que ainda escapava, a Milão-Sanremo. Venceu Strade Bianche, Ronde van Vlaanderen e Liège-Bastogne-Liège, falhando apenas, no "sprint", a conquista da Paris-Roubaix, o único monumento que escapa a Pogacar.

Seguiram-se duas vitórias incontestáveis na Volta à Romandia e Volta à Suíça, onde amealhou também mais sete triunfos em etapas.