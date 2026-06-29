Ténis. Nuno Borges na segunda ronda em Wimbledon, no dia em que reentra no "top-50"

O tenista português Nuno Borges qualificou-se, esta segunda-feira, para a segunda ronda de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, depois de afastar o norte-americano Tristan Boyer, vindo da qualificação.

O número um português e 48.º do mundo não se deixou surpreender por Tristan Boyer (191.º) e impôs-se por 6-3, 7-5 e 7-5, em uma hora e cinco minutos, ultrapassando pela oitava vez seguida a primeira ronda de um `major`.

Depois de, em 2025, ter atingido a terceira eliminatória no Grand Slam londrino, Nuno Borges vai encontrar agora o italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial e campeão em título, ou o sérvio Miomir Kecmanovic (50.º).

Novamente nos 50 melhores

Borges ficou também a saber esta segunda-feira que reentrou no "top-50" do "ranking" mundial e fixou-se no 48.º posto.

Depois de ter chegado às meias-finais em Maiorca, no derradeiro teste para o ‘major’ londrino de relva, o maiato subiu cinco posições.

