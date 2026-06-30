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Ténis

Jaime Faria chega pela primeira vez à segunda ronda em Wimbledon

30 jun, 2026 - 16:28 • Lusa

O número dois português e 98.º do ranking mundial afastou o japonês Sho Shimabukuro.

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O tenista português Jaime Faria qualificou-se, esta terça-feira, pela primeira vez para a segunda ronda de Wimbledon, depois de derrotar o japonês Sho Shimabukuro na primeira eliminatória do terceiro Grand Slam da temporada.

O número dois português e 98.º do ranking mundial afastou Shimabukuro (90.º), por 7-6 (8-6), 6-3, 6-7 (2-7) e 6-3, em duas horas e 49 minutos, apurando-se pela primeira vez para a segunda ronda no 'major' londrino, depois de ter caído na estreia em 2025.

À semelhança dos dois outros Grand Slam da temporada, Jaime Faria ultrapassou a qualificação e a primeira ronda -- chegou à terceira em Roland Garros -- e vai agora defrontar o francês Ugo Humbert (27.º) ou o belga Zizou Bergs (37.º).

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