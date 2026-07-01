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Nuno Borges dá luta, mas perde contra número 1 do mundo
01 jul, 2026 - 16:31
Derrota após três sets muito equilibrados.
O tenista Nuno Borges perdeu frente a Jannik Sinner na segunda ronda de Wimbledon, mas ainda deu trabalho ao número 1 do mundo.
A partida no court central do All England Club foi resolvida em três sets, mas muito equilibrados: 7-6, 7-6 e 6-4.
O português, 48º do ranking ATP, ainda teve break de vantagem, serviço e “set point” no segundo set, mas perdeu no “tie-break”.
Nuno Borges vai continuar na variante de pares, ao lado de Nicolás Barrientos.
Já Sinner vai agora defrontar o norte-americano Jenson Brooksby (81º do mundo).
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