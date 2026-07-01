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Sismos na Venezuela deixam desporto de luto

01 jul, 2026 - 15:00 • Redação*

Ainda sem números oficiais, já se contabilizam mortos, lesões irreversíveis e vários desaparecidos entre os afetados dos sismos em La Guaira.

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Há vários desportistas entre as vítimas dos sismos na Venezuela, que afetou cerca de 6,76 milhões de pessoas. Apesar de ainda não haver uma contabilidade oficial, já há registo de mortos, feridos e desaparecidos no desporto venezuelano.

No basebol, os Leones de Caracas lamentaram a perda e o desaparecimento de familiares de vários atletas. Também os Criolitos de Caracas, reputada equipa de formação da modalidade, confirmou o falecimento de mais de uma centena de jovens atletas.

A MLB, a liga de basebol dos Estados Unidos, já manifestou o seu apoio e solidariedade com o povo venezuelano. O organismo doou um milhão de dólares à Cruz Vermelha e reforçou a intenção de a ajudar um país que fornece vários atletas à principal liga da modalidade.

No voleibol, o capitão da seleção da Venezuela, Wilner Rivas, continua desaparecido, assim como a mulher e o filho.

Também o futebol reportou perdas. Yimvert Berroterán, internacional jovem venezuelano, foi encontrado sem vida nos escombros no dia 26 de junho. O clube Marítimo de La Guaira lamentou ainda o falecimento de Ricardo Veloz, Víctor Palacios e Daniel Domínguez, jovens da formação.

A federação de halterofilismo confirmou a morte de Andrés Moreno, também ele uma jovem promessa da modalidade.

São poucas as modalidades que não lamentaram perdas e estima-se que, à medida que os trabalhos de resgate prossigam, os números continuem a crescer.

Os dados recolhidos pelo jornal "El Nacional" ilustram esta realidade:

Xadrez: um treinador falecido, sete atletas feridos.

Atletismo: a atleta Antonella Navarro e a treinadora Ana Parica faleceram. Quinze atletas feridos.

Ciclismo: dois atletas mortos, um desaparecido, um ferido.

Futsal: quatro atletas mortos na seleção masculina nacional. Na feminina, todas vivas, com algumas feridas.

Ginástica: seis atletas morreram, outros estão desaparecidos. Um treinador falecido e um treinador ferido, bem como um diretor de uma associação desportiva.

Hóquei: 11 atletas e um treinador feridos. Uma pessoa desaparecida.

Pentatlo Moderno: três atletas desaparecidos. Uma atleta que foi resgatada após mais de 16 horas nos escombros e teve de ter a perna amputada. Um treinador desaparecido e um ferido.

Ténis: O atleta Andrés Krauter faleceu.

Triatlo: um atleta desaparecido, Kevin López Martínez. Nove atletas, dois treinadores e dois gestores foram afetados. A localização dos membros do Conselho de Honra e de um atleta masters é desconhecida.

*Texto editado por Inês Braga Sampaio

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