Queta renova com os Celtics. Vai ganhar 56 milhões de euros em quatro anos

Neemias Queta vai renovar contrato com os Boston Celtics, da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), por mais quatro anos, até ao final da época 2030/31, anunciou o agente do poste internacional luso, Bill Duffy, à ESPN.

Segundo a mesma fonte, o novo contrato garante ao jogador português, de 26 anos, 56 milhões de dólares (cerca de 49 milhões de euros), o que dá uma média de 14 (12,2) por época.

Os Celtics exerceram a opção de manter o jogador para a época 2026/27, na qual o português deverá receber cerca de 2,7 milhões de dólares (2,3) e adicionaram mais quatro anos, num contrato que entrará em vigor em 2027/28.

Neemias Queta teve em 2025/26 a sua afirmação na NBA, à quinta época na competição, contribuindo para os Boston Celtics fecharem a fase regular no segundo lugar da Conferência Este, com 56 vitórias e 26 derrotas.

Depois de duas épocas na sombra, com poucos minutos e sem ser sequer presença assídua na rotação de Joe Mazzulla, Neemias soube esperar, aprender e surgiu em 2025/26 como titular, justificando em pleno a aposta.

O poste português foi titular em 75 de 76 jogos, com médias de 10,2 pontos, conseguidos com 65,3% nos tiros de campo (terceiro melhor da NBA) e 70,3% nos lances livres, 8,4 ressaltos, 1,7 assistências e 1,3 desarmes de lançamento, em 25.3 minutos.

Nos play-offs, em que os Celtics foram eliminados na primeira ronda (3-4 com os Philadelphia 76ers), teve médias de 9,3 pontos e 6,9 ressaltos, em 21.7 minutos.

Em cinco épocas na NBA, Neemias Queta totaliza 186 jogos na época regular: 166 pelos Celtics (28 em 2023/24, 62 em 2024/25 e 76 em 2025/26), pelos quais foi campeão na temporada de estreia, e 20 pelos Sacramento Kings (15 em 2021/22, como rookie, e cinco em 2022/23). Nos play-offs, conta 17, todos pelos Celtics.

O poste internacional português, de 26 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição. Mantém-se como o único.