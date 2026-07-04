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Volta a França

Vingegaard vence contrarrelógio por equipas e é o primeiro camisola amarela do Tour

04 jul, 2026 - 18:55 • Lusa

O ciclista dinamarquês, campeão em título do Giro e da Vuelta, cumpriu o "crono" em 21.47 minutos.

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O ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard é o primeiro líder da 113.ª Volta a França, após ter sido o mais rápido nos 19,6 quilómetros de contrarrelógio por equipas nas ruas de Barcelona (Espanha), em representação da Visma-Lease a Bike, este sábado.

O campeão em título do Giro e da Vuelta cumpriu o "crono" em 21.47 minutos, oferecendo à formação neerlandesa a vitória na etapa inaugural e a primeira amarela deste Tour, ao ser oito segundos mais rápido do que o italiano Filippo Ganna, que garantiu o segundo lugar na tirada para a Netcompany INEOS, e 12 do que o esloveno Tadej Pogacar, que deixou a UAE Emirates em terceiro.

Vingegaard, vencedor da prova em 2022 e 2023, veste a amarela da Volta a França pela primeira vez desde 2023, tendo oito segundos de vantagem na geral sobre Ganna e 12 sobre o quatro vezes campeão "Pogi".

No domingo, a segunda etapa liga Tarragona a Barcelona, no total de 168,5 quilómetros, ainda percorridos exclusivamente em território espanhol.

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