Wimbledon. Francisco Cabral eliminado nos "oitavos" de pares

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do austríaco Lucas Miedler, foi eliminado este domingo nos oitavos de final do torneio de pares masculinos de Wimbledon, ao perder em dois sets com os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz.

Francisco Cabral (25.º classificado do ranking mundial de pares) e Lucas Miedler (24.º), 11/os cabeças de série em Londres, foram batidos por dois tenistas mais bem posicionados na hierarquia da ATP (Krawietz é 12.º e Puetz é 13.º) pelos parciais de 7-6 (7-3) e 7-6 (9-7), após uma hora e 46 minutos de confronto no ‘court’ em piso de relva.

Num encontro com apenas duas quebras de serviço (uma para cada dupla), no set inicial, a decisão dos dois parciais arrastou-se até ao "tie break", ambos favoráveis ao par germânico, que é sétimo pré-designado do torneio inglês, terceiro Grand Slam de 2026.

Francisco Cabral, de 29 anos, que atingiu pela primeira vez a terceira ronda em Wimbledon, após quatro tentativas consecutivas falhadas, regressa ainda hoje ao ‘court’ para disputar o encontro dos oitavos de final de pares mistos, ao lado da australiana Ellen Perez, frente à dupla composta pelo britânico Neal Skupski e a norte-americana Desirae Krawczyk.