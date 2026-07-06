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Ciclismo
Pogacar vence terceira etapa e deixa Vingegaard para trás na geral
06 jul, 2026 - 18:48 • Lusa
O quatro vezes campeão acelerou nos últimos 200 metros da ligação de 195,9 quilómetros entre Granollers, em Espanha, e Les Angles, e cortou a meta com o tempo de 4:45.11 horas, dois segundos à frente do dinamarquês.
O ciclista esloveno Tadej Pogacar somou a 22.ª vitória em etapas na Volta a França, ao conquistar a terceira tirada da 113.ª edição, e destronou Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) da liderança da geral.
O quatro vezes campeão acelerou nos últimos 200 metros da ligação de 195,9 quilómetros entre Granollers, em Espanha, e Les Angles, e cortou a meta com o tempo de 4:45.11 horas, dois segundos à frente do dinamarquês e do equatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), que foi terceiro.
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Pogacar subiu à liderança da geral, embora empatado em tempo com Vingegaard, com o belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) a manter o terceiro lugar, agora a 23 segundos do novo camisola amarela.
Na terça-feira, os corredores percorrem 181,9 quilómetros ondulados entre Carcassonne e Foix, que incluem duas contagens de montanha de segunda categoria.
- Bola Branca 18h15
- 06 jul, 2026
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