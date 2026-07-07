Comité Olímpico Internacional levanta provisoriamente restrições a atletas russos

O Comité Olímpico Internacional (COI) levantou provisoriamente a expulsão do Comité Olímpico da Rússia, esta terça-feira, o que abre caminho a um regresso às competições internacionais, incluindo os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

O COI refere que o Conselho Executivo decidiu terminar de forma provisória a suspensão, que está em vigor desde 2023. No entanto, não foi tomada uma decisão sobre se a Rússia poderá exibir bandeira, cores e hino nacional nos Jogos Olímpicos.

Os desportistas russos tinham sido excluídos das competições internacionais em fevereiro de 2022, devido à invasão da Rússia à Ucrânia. Em 2023, foram autorizados a regressar, ainda que sob estatuto neutro e sujeitos a condições, como a participação apenas em provas individuais e a inexistência de ligações ao exército ou aos serviços de segurança russos.



Os atletas russos competiram como neutros nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em que não puderam participar na cerimónia de abertura, e nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026.