- Bola Branca 18h16
- 07 jul, 2026
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Ciclismo
Pogacar entrega a amarela. Pedersen vence etapa, Traeen é o novo líder do Tour
07 jul, 2026 - 16:34 • Eduardo Soares da Silva
Norueguês da Uno-X Mobility repete o filme da Volta a Espanha da temporada passada e assume liderança de forma inesperada.
O dinamarquês Mads Pedersen, da Lidl-Trek, vence a quarta etapa da Volta a França, num dia em cheio para a sua equipa. Torstein Traeen, da Uno-X Mobility, é o novo camisola amarela da prova.
A etapa de média montanha fazia antever que a fuga pudesse vencer e a verdade é que o pelotão rapidamente desistiu de tentar alcançar um grupo com muitos ciclistas que se escaparam na frente.
A etapa terminou num "sprint" reduzido e Pedersen esmagou a concorrência, com ajuda dos colegas de equipa Quinn Simmons, que ficou no segundo lugar, e também Vacek. O dinamarquês de 30 anos vence pela terceira vez no Tour e assume a camisola verde, dos pontos, que é o seu grande objetivo na prova.
Raúl García Pierna, da Movistar, terminou no terceiro lugar do pódio na etapa.
O outro grande vencedor do dia é Traeen, que nem teve um início muito inspirador do Tour, estava a mais de cinco minutos de Tadej Pogacar, mas as diferenças para o pelotão foram tão grandes que lhe permitem subir à liderança da classificação geral.
No ano passado, na altura com a camisola da Bahrain Victorious, Traeen vestiu a camisola vermelha na Vuelta durante quatro etapas depois de uma fuga que também se descontrolou na 6.ª etapa. Acabaria por fechar a prova no "top-10".
O pelotão chegou quase 13 minutos depois. Na classificação geral, Traeen é lider com o mesmo tempo do americano Sean Quinn, da EF Education-EasyPost, enquanto que Mathias Vacek, da Lidk-Trek, é terceiro, a 3m50s.
Pogacar perde a amarela e fica a quase oito minutos de distância do norueguês, que está confiante que conseguirá recuperar nas várias etapas de alta montanha que restam no Tour.
Na quarta-feira, o pelotão enfrenta 158 quilómetros maioritariamente planos, entre Lannemezan e Pau. É esperado o primeiro grande duelo entre os "sprinters" da prova.
- Bola Branca 18h16
- 07 jul, 2026
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