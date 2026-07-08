As novas subidas da Volta a Portugal: terra batida na Senhora da Graça e paralelo no Gerês

Uma dupla subida ao Santuário da Senhora da Graça, em Mondim de Basto, com um trecho em terra batida, e uma subida em calçada no Gerês são as grandes novidades do percurso da 87.ª Volta a Portugal em bicicleta.

O percurso foi anunciado esta quarta-feira, num evento no alto do Monte Farinha, que será o palco da última etapa de montanha, na 9.ª etapa, a 15 de agosto.

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A icónica subida terá uma abordagem diferente do habitual, e também inédita, uma vez que o pelotão vai trepar até ao topo duas vezes: uma primeira vez por Carvalhais, uma subida com cerca de nove quilómetros e uma pendente média de 7%, que culmina com um último quilómetro em terra batida. Os ciclistas vão depois descer o Monte Farinha e sobem novamente, pelo percurso habitual, até ao topo da Senhora da Graça.

A outra novidade será no Gerês, numa etapa em que o pelotão até fará uma breve incursão em território espanhol. A etapa terminará com uma subida de 10 quilómetros, em Germil, com uma inclinação média de 6,5%. Cerca de metade da subida é feita em calçada, o que dificultará a tarefa ao pelotão.