- Bola Branca 18h15
- 08 jul, 2026
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Ciclismo
As novas subidas da Volta a Portugal: terra batida na Senhora da Graça e paralelo no Gerês
08 jul, 2026 - 22:03
O galego Ezequiel Mosquera organiza, pela primeira vez, a maior prova do pelotão nacional. Para além da presença inédita da equipa principal da UAE Emirates (com Rui Oliveira), a organização quis inovar no percurso. O arranque é na capital e o campeão será coroado na Avenida dos Aliados.
Uma dupla subida ao Santuário da Senhora da Graça, em Mondim de Basto, com um trecho em terra batida, e uma subida em calçada no Gerês são as grandes novidades do percurso da 87.ª Volta a Portugal em bicicleta.
O percurso foi anunciado esta quarta-feira, num evento no alto do Monte Farinha, que será o palco da última etapa de montanha, na 9.ª etapa, a 15 de agosto.
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A icónica subida terá uma abordagem diferente do habitual, e também inédita, uma vez que o pelotão vai trepar até ao topo duas vezes: uma primeira vez por Carvalhais, uma subida com cerca de nove quilómetros e uma pendente média de 7%, que culmina com um último quilómetro em terra batida. Os ciclistas vão depois descer o Monte Farinha e sobem novamente, pelo percurso habitual, até ao topo da Senhora da Graça.
A outra novidade será no Gerês, numa etapa em que o pelotão até fará uma breve incursão em território espanhol. A etapa terminará com uma subida de 10 quilómetros, em Germil, com uma inclinação média de 6,5%. Cerca de metade da subida é feita em calçada, o que dificultará a tarefa ao pelotão.
Ciclismo
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Equipa principal da UAE Emirates é cabeça de carta(...)
A Volta a Portugal continua a começar com o tradicional prólogo, dominado recentemente por Rafael Reis, da Anicolor-Campicarn. Desta vez, Lisboa será o palco do início da prova, com um percurso de seis quilómetros na marginal.
No entanto, a nova organização da Volta decidiu abdicar de terminar a competição com o contrarrelógio individual, que vai acontecer no final da primeira semana, entre o velódromo de Sangalhos, em Anadia, e Águeda, na véspera do dia de descanso.
A última etapa será entre a Maia e o Porto e terminará no paralelo da Avenida dos Aliados, depois de um circuito a ligar Vila Nova de Gaia e a cidade portuense.
O perfil das etapas ainda não foi conhecido, mas a organização garante que terá “etapas propícias para os sprinters”, uma das principais críticas das últimas edições, com as etapas mais planas a ser demasiado duras para os velocistas mais puros.
A nova direção da Federação Portuguesa de Ciclismo, Cândido Barbosa, tem o objetivo assumido de internacionalizar a prova e captar equipas do WorldTour para a Grandíssima e a melhor equipa do mundo vai marcar presença: a UAE Emirates, com a confirmação do campeão olímpico Rui Oliveira.
O calendário:
05/08: Prólogo – Lisboa | 6 km
06/08: 1.ª Etapa: Lourinhã > Sintra (Queluz) | 153 km
07/08: 2.ª Etapa: Sines > Albufeira | 177 km
08/08: 3.ª Etapa: Beja > Elvas | 180 km
09/08: 4.ª Etapa: Figueiró dos Vinhos > Covilhã (Torre) | 148 km
10/08: 5.ª Etapa: Anadia > Águeda (CRI) | 17 km
11/08: Dia de Descanso – Santa Maria da Feira (Europarque)
12/08: 6.ª Etapa: Santa Maria da Feira > Peso da Régua | 129 km
13/08: 7.ª Etapa: Vieira do Minho > Gerês | 147 km
14/08: 8.ª Etapa: Melgaço > Fafe | 166 km
15/08: 9.ª Etapa: Paredes > Mondim de Basto (Sra. da Graça) | 141 km
16/08: 10.ª Etapa: Maia > Porto | 124 km
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