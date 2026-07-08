Rui Oliveira e UAE confirmados na Volta a Portugal

Em entrevista à Renascença na Volta ao Algarve, em fevereiro, o presidente da federação, Cândido Barbosa, traçou o objetivo de internacionalizar a competição e tentar melhorar o nível do pelotão, atraindo mais equipas do WorldTour.

O anúncio foi feito esta quarta-feira pela organização da prova, no evento de apresentação do percurso em Mondim de Basto, no Santuário da Senhora da Graça.

A equipa UAE Emirates , com o campeão olímpico Rui Oliveira nos convocados, vai marcar presença na Volta a Portugal 2026 .

No ano passado, apenas uma ProTeam, do segundo escalão, marcou presença. A organização ainda não confirmou todas as equipas presentes, mas a equipa principal da UAE está confirmada.

Rui Oliveira, de 29 anos, e desde 2019 na UAE, é um dos ciclistas da equipa com mais sucesso no mundo que vai marcar presença na Volta a Portugal em bicicleta.

Ainda não são conhecidos os restantes convocados da UAE – que ainda tem os portugueses João Almeida, António Morgado e Ivo Oliveira no plantel –, mas a organização da Volta a Portugal tinha o objetivo de tentar aproveitar as semelhanças da prova a uma pequena versão de uma grande volta para atrair as equipas a testar os seus trepadores mais jovens num percurso de dificuldade.

A Volta vai arrancar em Lisboa, no dia 5 de agosto, com um prólogo de seis quilómetros, e termina no dia 16, na Avenida dos Aliados, no Porto. Uma dupla subida à Senhora da Graça com uma passagem em terra batida e um novo percurso no Gerês, em paralelo, são as novidades do percurso, anunciado esta quarta-feira.

O calendário:

05/08: Prólogo – Lisboa | 6 km

06/08: 1.ª Etapa: Lourinhã > Sintra (Queluz) | 153 km

07/08: 2.ª Etapa: Sines > Albufeira | 177 km

08/08: 3.ª Etapa: Beja > Elvas | 180 km

09/08: 4.ª Etapa: Figueiró dos Vinhos > Covilhã (Torre) | 148 km

10/08: 5.ª Etapa: Anadia > Águeda (CRI) | 17 km

11/08: Dia de Descanso – Santa Maria da Feira (Europarque)

12/08: 6.ª Etapa: Santa Maria da Feira > Peso da Régua | 129 km

13/08: 7.ª Etapa: Vieira do Minho > Gerês | 147 km

14/08: 8.ª Etapa: Melgaço > Fafe | 166 km

15/08: 9.ª Etapa: Paredes > Mondim de Basto (Sra. da Graça) | 141 km