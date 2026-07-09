"A etapa da Senhora da Graça vai provocar mais diferenças": José Azevedo e a Volta a Portugal

A Volta a Portugal de 2026 apresenta-se com um percurso renovado. Para José Azevedo, diretor da Efapel, isso deverá refletir-se numa corrida mais ofensiva e imprevisível. Em declarações à Renascença, o antigo ciclista considera que as alterações introduzidas pela organização vão obrigar os candidatos à camisola amarela a mudar de estratégia relativamente às últimas edições. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui "Temos a Torre, temos o contrarrelógio, entra-se no descanso e depois vêm três etapas difíceis de montanha. Vão permitir e obrigar quem quer ganhar a Volta a atacar", afirma.

Uma das principais novidades do percurso é a inédita dupla ascensão à Senhora da Graça. José Azevedo acredita que essa alteração poderá aumentar as diferenças entre os favoritos. "A etapa da Senhora da Graça, com a dupla ascensão, vai ter um peso diferente dos anos anteriores. Antes as diferenças eram muito mínimas. Esta dupla ascensão vai provocar mais diferenças", defende. Além da etapa transmontana, o diretor da Efapel destaca também a chegada ao Gerês, outra estreia da edição deste ano. "Tem estradas lindíssimas, aliadas a uma dureza que vai proporcionar uma etapa complicada e importante para a classificação geral", explica. No conjunto, José Azevedo considera que a corrida está "muito bem delineada" e acredita que o novo desenho do percurso torna a Volta mais equilibrada.