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"A etapa da Senhora da Graça vai provocar mais diferenças": José Azevedo e a Volta a Portugal

09 jul, 2026 - 14:30 • Redação*

Em declarações a Bola Branca, o diretor da Efapel abordou as mudanças na edição de 2026 e mostrou-se confiante face ao rumo da Volta ao Portugal.

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A Volta a Portugal de 2026 apresenta-se com um percurso renovado. Para José Azevedo, diretor da Efapel, isso deverá refletir-se numa corrida mais ofensiva e imprevisível.

Em declarações à Renascença, o antigo ciclista considera que as alterações introduzidas pela organização vão obrigar os candidatos à camisola amarela a mudar de estratégia relativamente às últimas edições.

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"Temos a Torre, temos o contrarrelógio, entra-se no descanso e depois vêm três etapas difíceis de montanha. Vão permitir e obrigar quem quer ganhar a Volta a atacar", afirma.

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Uma das principais novidades do percurso é a inédita dupla ascensão à Senhora da Graça. José Azevedo acredita que essa alteração poderá aumentar as diferenças entre os favoritos.

"A etapa da Senhora da Graça, com a dupla ascensão, vai ter um peso diferente dos anos anteriores. Antes as diferenças eram muito mínimas. Esta dupla ascensão vai provocar mais diferenças", defende.

Além da etapa transmontana, o diretor da Efapel destaca também a chegada ao Gerês, outra estreia da edição deste ano.

"Tem estradas lindíssimas, aliadas a uma dureza que vai proporcionar uma etapa complicada e importante para a classificação geral", explica.

No conjunto, José Azevedo considera que a corrida está "muito bem delineada" e acredita que o novo desenho do percurso torna a Volta mais equilibrada.

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Além das alterações desportivas, a edição de 2026 marca também o início de um novo ciclo organizativo. O diretor desportivo da Efapel elogia a ambição da Federação Portuguesa de Ciclismo em renovar a prova.

"Nota-se uma vontade da federação em dar um rumo diferente à Volta a Portugal. A apresentação foi um bom cartão de visita e espero que isto seja para continuar, porque é bom para a modalidade."

A internacionalização da corrida é outro dos objetivos assumidos pela nova organização. José Azevedo reconhece que a presença de equipas estrangeiras aumentará o grau de dificuldade para as formações nacionais, mas considera que esse é o caminho a seguir.

"A vinda de equipas internacionais torna o nível competitivo mais elevado. É mais difícil ganhar, mas é isso que prestigia a modalidade e prestigia quem vencer", conclui.

*texto editado por Hugo Tavares da Silva

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