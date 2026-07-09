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Justiça

Membros da claque No Name Boys detidos são suspeitos de agredir adepto do Sporting

09 jul, 2026 - 15:50 • Lusa

Os arguidos estão indiciados, entre outros crimes, de tentativa de homicídio, ofensas à integridade física qualificada, participação em rixa e dano.

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Os 10 elementos da claque benfiquista No Name Boys detidos esta quinta-feira são suspeitos de terem agredido um adepto do Sporting perto do pavilhão leonino antes do dérbi de futsal de 19 de fevereiro, revelou a PSP.

O caso aconteceu quando o grupo se dirigiu, fora do cordão policial, às instalações da claque sportinguista Juve Leo, no Estádio José Alvalade, tendo, alegadamente, acabado por agredir um adepto leonino, precisou esta quinta-feira, à Lusa, o comissário Tiago Costa, da Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa.

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Os arguidos estão indiciados, entre outros crimes, de tentativa de homicídio, ofensas à integridade física qualificada, participação em rixa e dano.

No Name Boys. Dez detidos por agressões antes de Sporting-Benfica

No Name Boys. Dez detidos por agressões antes de Sporting-Benfica

Megaoperação da PSP aconteceu esta quinta-feira, m(...)

Os dez suspeitos foram detidos hoje de manhã pela PSP na Área Metropolitana de Lisboa, no âmbito da operação KICKOFF, durante a qual foram ainda cumpridos 11 mandados de busca domiciliária para recolha de prova, anunciou hoje, em comunicado, a força policial.

Em 19 de fevereiro de 2026, uma rixa nas imediações do Estádio José Alvalade, em Lisboa, antes de um jogo entre Sporting e Benfica no Pavilhão João Rocha para a Liga de futsal culminou na detenção pela PSP de 124 adeptos dos dois clubes, libertados no dia seguinte sujeitos a termo de identidade e residência.

Segundo o comissário, o caso foi, na altura, remetido a inquérito e não a julgamento sumário, o que permitiu apurar que "havia alguns indivíduos que tinham praticado factos muito graves", que originaram a operação de hoje.

Os 10 detidos vão ser apresentados a tribunal ao final da manhã de sexta-feira, para serem interrogados por um juiz e eventual aplicação de medidas de coação.

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