Medalha lusa na Taça do Mundo no Canadá

Portugal conquistou a medalha de prata em K4 500 metros da Taça do Mundo de canoagem, disputada no Parc Jean-Drapeau, em Montreal, no Canadá.

O quarteto formado por Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha completou a prova em 1.22,23 minutos, apenas 13 centésimos atrás da embarcação da Hungria, vencedora com 1.22,10, e à frente da Austrália, terceira com 1.22,27.

Já Beatriz Fernandes e Inês Penetra terminaram a final do C2 500 metros no nono e último lugar, em 2.10,70 minutos, numa corrida dominada pela dupla ucraniana, vencedora em 2.02,02, à frente das embarcações da China e de Espanha, segunda e terceiras classificadas, respetivamente.

Fernando Pimenta confirmou o favoritismo ao vencer a primeira meia-final do K1 1.000 metros, garantindo presença na final A marcada para sábado.

O canoísta limiano, medalha de bronze em Tóquio2020 e prata em Londres2012 em K2 1.000, juntamente com Emanuel Silva, impôs-se em 3.47,51 minutos, superando o argentino Agustín Vernice, que gastou mais 73 centésimos de segundo, e o eslovaco Samuel Balaz, que terminou a 1,07 segundos.

Por seu lado, Bruno Brasileiro terminou em sexto lugar, com 3.51,81 minutos, sendo relegado para a final B.

A mesma sorte teve Beatriz Fernandes em C1 500 metros, com a quarta posição na segunda meia-final, com o tempo de 2.24,59 minutos.

No início do dia, Norberto Mourão garantiu a passagem à final da prova VL2 200 metros de paracanoagem, ao vencer a meia-final, em 59,02 segundos, à frente do italiano Marius Ciustea (1.00,11) e do canadiano Mathieu St-Pierre (1.02,43).

As Taças do Mundo juntaram-se ao Mundial e aos campeonatos continentais no novo sistema de apuramento olímpico para Los Angeles2028, através do ranking.