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Merlier vence ao sprint, Pogacar mantém distâncias no Tour

10 jul, 2026 - 16:23 • Carlos Calaveiras

Este sábado nova oportunidade para os mais rápidos do pelotão.

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O ciclista belga Tim Merlier (Soudal-Quick Step) venceu, ao sprint, a sétima etapa da Volta a França em bicicleta.

Numa etapa plana entre Hagetmau a Bordéus, a fuga aguentou-se até certa de 18 quilómetros da meta.

Na luta entre os mais rápidos, Merlier bateu Soren Waerenskjold (Uno-X) e Biniam Girmay (NSN) e chegou ao terceiro triunfo no Tour.

Na classificação geral não houve alterações e Tadej Pogacar (UAE Emirates) mantém os 2.42m de vantagem sobre Jonas Vingegaard (Visma).

Este sábado há nova etapa para sprinters, entre Périgeux e Bergerac (180,4 km).

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