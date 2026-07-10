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Merlier vence ao sprint, Pogacar mantém distâncias no Tour
10 jul, 2026 - 16:23 • Carlos Calaveiras
Este sábado nova oportunidade para os mais rápidos do pelotão.
O ciclista belga Tim Merlier (Soudal-Quick Step) venceu, ao sprint, a sétima etapa da Volta a França em bicicleta.
Numa etapa plana entre Hagetmau a Bordéus, a fuga aguentou-se até certa de 18 quilómetros da meta.
Na luta entre os mais rápidos, Merlier bateu Soren Waerenskjold (Uno-X) e Biniam Girmay (NSN) e chegou ao terceiro triunfo no Tour.
Na classificação geral não houve alterações e Tadej Pogacar (UAE Emirates) mantém os 2.42m de vantagem sobre Jonas Vingegaard (Visma).
Este sábado há nova etapa para sprinters, entre Périgeux e Bergerac (180,4 km).
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